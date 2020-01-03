大陸決定降準刺激經濟、再加上中美貿易關係趨於緩和，激勵陸股及美國股市跳高。台股3日開盤，開在12,167.44點。台積電（2330）領軍上漲5元，被動元件族群國巨（2327）、華新科（2492）等連袂上漲3％～4％，台股加權指數開盤之後持續拉升，已逼近12,200點關卡。

元富投顧指出，外資延續歲末年終交易清淡的傳統，指數在高檔量縮等待外資歸隊，外資期貨多單維持在3.5萬口附近，外資對台股仍屬中性偏多操作。

元富投顧指出，台股2日在台積電領軍反彈下，開盤走高，站在所有均線之上，3日可觀察台積電、台郡、欣興、華通等指標股表現。

內資主導的櫃買指數近期表現強勁，在散熱和光通訊族群點火下，站穩5日均線之上，超眾、奇鋐、聯亞、亞泰是觀察重點。

第一季有作夢行情，加上美中第一階段貿易協議可望簽署、FED持續購債，大盤有機會突破歷史高點12,682點創新高。

(工商 )