中國推出新一輪經濟激勵措施，進一步提振貿易緊張局勢緩解及全球經濟前景改善帶來的樂觀情緒，周四新年第一個交易日美股主要指數再度改寫歷史新高。

美國總統川普在新年除夕宣布，將於1月15日與中方在白宮簽署首階段貿易協議。中國人行（央行）周三元旦宣布，將於2020年1月6日調降金融機構存款準備金率0.5個百分點，為2018年初以來的第八次降準，為中國經濟挹注新的成長動能。

周四收盤，道瓊工業指數漲330.36點或1.16%，為28,868.8點。標普500指數漲27.07點或0.84%，為3,257.85點。那斯達克指數漲119.59點或1.33%，為9,092.19點。

標普500指數11大類股中，較倚重中國經濟局勢的科技股和工業股上漲逾1%，漲幅領先。向來是市場對貿易局勢信心指標的蘋果公司收漲2.3%，股價突破300美元大關。

去年12月澳門博奕總收入跌幅小於預期，提振美國博奕業者的股價表現，永利渡假村、拉斯維加斯金沙集團和Melco Resorts & Entertainment Ltd上漲2%～4%。

(時報資訊)