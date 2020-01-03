1月台指期今日開盤漲79點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，台指期週四上漲107點至12101點。價差方面，台指期轉為正價差0.52點，電子期逆價差縮至-0.28點，金融期逆價差擴至-1.32點。現貨部分，三大法人買超2.81億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1706口至14443口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1453口至35457口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少799口至9286口。

永豐期貨表示，整體而言，台股週四雖然9:30過後加權指數的走勢非常乾淨的持續走高，但類股結構可以發現主要漲幅異常集中在特定個股，整體算是漲跌互見，此現象並非好事，加上外資在期現貨反而還是呈現偏空減碼，投資人仍須謹慎以對。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12400點，賣權未平倉最大量集中在11700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13升至1.27。VIX指數下跌0.39至14.32。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。

(時報資訊)