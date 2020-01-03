2013年電信業共砸下1186.5億元競標4G頻譜，接著迎面而來的是499吃到飽的震撼教育，如今5G頻譜競標依舊瀕臨失控，標金已經逼近900億元大關，儘管NCC已經多次喊話業者冷靜，但還未見剎車跡象，是否會超越當年4G，市場屏息以待，迎接5G，電信業者不如當年4G的雄心壯志，更多的是眼看標金一路狂飆的「束手無策」，目前只可以確定的是國庫大進帳，但業者、消費者究竟肥了誰、瘦了誰？還是恐根本沒有贏家，或許大家心中早有答案。

5G首波數量競價作業昨(2)日結束第17天的競價，暫時得標價合計896.21億元，今(3)日持續由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星5家合格競價者繼續競逐，預計今日標金若無意外將站上900億元大關，且依照現在各家電信業殺紅眼的狀況，最終標金站上千億天價也是有可能的。

台灣首波5G競標眼看已經瀕臨「失控」狀態，標金從原先市場預估的500~600億元已經衝上將近900億元，以目前電信業者出價的「豪氣」看來，似乎未見熄火跡象，此情此景好似2013年的4G競標，當年標金一飛衝天，最終在歷經393回合、長達40天的競價作業後，總標金高達衝上1186.5億元後落幕，只是相信電信業者的心境卻是大不同，當年競標4G的前提是電信業已經在3G時代1399元吃到飽的鐵律下，口袋麥克麥克，所以在砸錢搶4G頻譜展現得盡是豪氣萬千的魄力，只是進入5G，不得不說電信業的財務底子已經在近幾年499的吃到飽資費中受了內傷，但面對激烈的5G頻譜競標，各家業者卻依舊負傷上陣，標金持續向上墊高，不見趨緩跡象。

「目前標金比中華電當初預期的『稍微』多一點、但對中華電5G投資整體影響不會很大」，日前中華電董事長謝繼茂曾在一公開活動中這麼說，但這一席話聽在其他四家業者甚至是股東的耳中，應該心中百感交集，畢竟中華電的最大股東是交通部，此言一出頗有「用別人的拳頭拇舂石獅」的感覺，但是其他業者多是札札實實的盈虧自負「私人企業」，每一分錢都是要各個大老闆從口袋拿出來，眼看標金一路「驚驚向上」，相信各家業者的心情也是持續「受到驚嚇」!

早在競標之前，五家業者就預估3500MHz將會是最這門頻段，因為5G一般分為5G Sub-6以及毫米波，目前全球多是以Sub-6為主流，故也明顯地看到，在競標的過程中確實是3500MHz最為激烈。

說到5G，業者目前當然是以搶下入場券，以競標頻譜為首要任務，只是就消費者立場來說，以台灣的名列全球前茅的4G品質來說，速度絕對夠用，故除一直在等待的「殺手級應用」外，相信資費也會是另外一個關鍵，加上由儉入奢易、由奢入儉難的市場消費習慣下，已經被499吃到飽寵壞的消費者，對於5G究竟願意掏出多錢，加上電信業者已經在4G的499元挨了一拳後，5G竟就該如何定價，假設為留住客戶，一樣維持低價吃到飽，那現在燒錢的搶標頻譜就竟是「為誰辛苦為誰忙」，綜觀目前已上路5G國家市場，還未有吃到飽的案例，開門做生意本來就是要賺錢，但5G若想重回合理的收費機制，又該如何端出一盤菜，來說服消費者升級，只能說，5G對電信業來說真是燒錢又燒腦!

本次5G競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計170回合，各頻段暫時得標情形來說，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價879.73億元，其中2個單位頻寬以當前回合價(第170回合)33.49億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升262%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬，總計到昨(2)日暫時得標價合計896.21億元。

(時報資訊)