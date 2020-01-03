配合主管機關推動新版公司治理藍圖，櫃檯買賣中心修訂「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」及相關資訊揭露規章。

櫃買中心表示，此次修正部分條文其重點及完成期限如下：1.上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應於民國(下同)112年12月31日前設置獨立董事人數不得少於4人，但董事席次超過15人者，獨立董事人數不得少於5人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。惟其實收資本額未達新台幣6億元者，得於114年12月31日前完成設置。2.上櫃公司實收資本額達新台幣20億元以上及金融業依主管機關規定者，應設置公司治理主管。但未達新台幣100億元者，得於110年6月30日前完成設置公司治理主管。

除前次修訂有關辦理董事會自我或同儕評鑑(前開要點第18條)，應自109年起每年辦理，並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果外，櫃買中心也提醒，上櫃公司有金融監督管理委員會前於107年12月19日公告有關證券交易法第14條之4強制設置審計委員會之適用範圍，新增實收資本額新臺幣20億元以下之非屬金融業之上櫃公司，應自109年1月1日起設置審計委員會，其董事或監察人任期於109年未屆滿者，得自其任期屆滿時，始適用之；倘有符合條件之上櫃公司與擬申請上櫃之發行公司，應及早規劃修正章程並依規定時程設置審計委員會。

(時報資訊)