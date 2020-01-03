他問失事黑鷹坐多名將官正常嗎？網友說出無奈原因。（本報系資料照）

一架UH-60M黑鷹直升機昨（2日）載包括參謀總長一鳴在內多位將官，前往宜蘭東澳執行春節慰問時，不幸在新北市烏來山區墜毀，造成8名高階軍官不幸罹難，5人受傷生還，事故發生不久，有網友好奇在PTT八掛板發文詢問：「那麼多將官坐在同一台飛機正常嗎？」，貼文一出引起熱議，也有網友直言嘆道：「坐太多架會被嗆浪費公帑」。

貼文詢問的網友表示，雖然自己還沒當兵，但看到這次黑鷹事故名單，沒想到有這麼多高位階的將官都坐在同一台飛機上，最後還真的不幸出事了，因此他就好奇詢問「各位學長，這麼多將官坐在同一架飛機風險不會太大嗎？」。

網友看到貼文紛紛回應說：「坐太多架會被嗆浪費公帑」、「信不信派兩台酸民會說浪費公帑」，「這個是分配過的，你以為想坐就坐喔」、「一人一機，絕對被民意酸爆」。有網友指出「副部長以上出差才能派直升機，那些人出去就只能派一台」、「國軍又很重階級跟輩分，學長當了上將現在帶隊出差，你們單位要派人去，這個中將學弟好意思推託不去？」。

(中時電子報)