UH-60M黑鷹直升機2日於烏來山區發生迫降意外，造成包括參謀總長沈一鳴等8人殉職，震驚國內。而美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將2日馬克·密利發表聲明，對沈一鳴上將等軍人殉職表示哀悼，並表示美方珍惜美國與臺灣牢固的防務關係。美國在台協會也發布新聞稿聲明，謹代表美國，向罹難者的家人、同袍、及所屬團體表達最深切的哀悼之意。

據《美國之音》報導，密利（Mark Alexander Milley）聲明表示，謹代表美國軍人對沈將軍與其他7人因直升機事故而殉職的慘痛損失向台灣軍隊成員表示哀悼。他表示，沈一鳴上將將被他的同胞銘記是位傑出的領袖，也是台灣國防與區域安全的支持者。美方感謝他的無私奉獻，並珍惜與台灣的友誼與堅定國防關係。

美台商會同日也發布新聞稿表示，會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與全體會員對這起意外罹難者表達哀悼之意，也盼傷者能早日康復。他表示，在面對大陸對台的脅迫性戰略，以及透過必要採購、培訓等方式遏阻中共片面破壞台灣主權等方面，沈一鳴是重要關鍵。他為人謙遜、善良、睿智，在台灣軍事與民間備受推崇。

美國在台協會透過臉書發布新聞稿聲明，代表謹代表美國，在此向罹難者的家人、同袍、及所屬團體表達最深切的哀悼之意，同時祝福生還者早日康復。聲明也指出，過去和目前仍在美國在台協會服務的同仁，都曾經與沈參謀總長及其他罹難同仁共事愉快，並希望美方對支持台灣安全的堅定承諾，可以榮耀他們曾經留下的回憶。

美國在台協會處長酈英傑也表示，對於有機會能與和沈將軍共事，一同促進美台安全關係感到非常榮幸，「他是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友。我會非常懷念他」，AIT也已準備好隨時就此一事件為台灣提供協助。

(中時電子報)