國軍UH-60M黑鷹直升機，昨天墜毀於烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難，對此總統蔡英文下令全力展開救援工作，並暫停選舉相關行程，不過事發後近12小時，台灣竟完全沒有軍事指揮官，讓名嘴羅友志痛批：「根本胡鬧一場」。

國軍黑鷹直升機墜機事故後，全機包括參謀總長沈一鳴等8人罹難，國防部為推動各項國防事務，宣布由副參謀總長執行官劉志斌上將代理參謀總長一職，不過卻是事發近12小時才召開記者會宣布，對此名嘴羅友志點出參謀總長是軍事活動總指揮官，一旦「境外敵對勢力」攻進台灣，總長承三軍統帥之命，必須指揮部隊抵禦外侮，但卻拖了12小時才宣布代理人選，讓他痛批總統蔡英文：「反滲透法的『境外敵對勢力』喊真的還喊假的」，還是在妳心中根本胡鬧一場」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

對此網友也紛紛留言哀悼：「悲哀的領導人，國軍失去英才」、「希望早日理清事故，给家屬一點安慰」、「螺絲鬆了，該換三軍統帥了」。

(中時電子報)