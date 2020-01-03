無畏大選逼近，富宇地產（4907）看好房市剛性需求買氣穩健，低自備、低總價產品銷售表現亮眼，2020年上半年將一口氣推出台中北屯機捷特區、台中沙鹿區、南投縣草屯鎮等三建案，搶攻首購、首換族市場，總銷金額預估55億元。

富宇地產總經理鍾堯明表示，2019年房市表現穩健，加上低利環境仍在，預料2020年總統大選結果揭曉後，應不至於對房市造成過多影響，且選後買氣恢復速度很快，富宇對2020年房市抱持樂觀積極態度。

2020年上半年，富宇地產預計將有三建案陸續進場銷售。其中，台中北屯機捷特區案位於敦富路與敦富十二街口，產品規劃2至3房、總戶數164戶，總銷金額約27億元的菁英首購案，預估農曆春節後公開。

同樣預計於2020年第一季進場的沙鹿案，地點位於沙鹿區熱鬧的中山路上，產品規劃2至3房、總戶數124戶的新古典建築，總銷金額約10億元；2020年第二季預計南投草屯「二期」進場，預計規劃2至3房、總戶數202戶，總銷金額約18億元。

富宇地產2019年首度插旗草屯鎮推出「上景」案，主打「草屯首座飯店精品宅」，規劃坪數24至44坪、2至4房，打出首付3萬元、月付6,000元起的付款方式吸客，總銷約10億元，結果熱銷逾九成，富宇趁勝追擊、今年續推草屯二期。

富宇地產2019年前11月營收3.87億元，年減78％，12月力拼台中市太平區「讀樂樂」案完工入帳。「讀樂樂」規劃38至56坪、3至4房的首購、首換產品，每坪開價25萬元起，總銷約18億元、銷售成績亮眼，搶在2019年底與2020年首季陸續交屋入帳。

(工商 )