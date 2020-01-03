日前民進黨強行通過《反滲透法》，各界質疑不斷，國民黨總統候選人韓國瑜與親民黨總統候選人宋楚瑜也公開砲轟。行政院前發言人胡幼偉、傳播學者胡幼偉直言：「對我而言，《反滲透法》根本就是個笑話。」文章更附上一張「綠腦裝屎」圖，諷刺意味明顯。

胡幼偉在臉書發文，寫道：

對我而言，反滲透法根本就是個笑話。

1.讀一讀我國憲法增修條文，就知道，中共在中華民國「境內」，而不在「境外」。

2.什麼叫「指示」？如果沒有通聯紀錄或文字訊息，是在大陸接受當面口頭指示，請問，檢警調要如何蒐證？去大陸辦案嗎？

3.「境外敵對勢力」不可以對台滲透；「境外非敵對勢力」就可以對台滲透嗎？就可以遊說、或影響台灣的選舉嗎？

文末附圖，則是張「綠腦裝屎」圖，下方寫著「BJ4」（不解釋），諷刺意味明顯；文末並特別標註了「境內境外傻傻分不清」、「反滲透法是笑話」、「韓國瑜總統高票當選」、「撥亂反正」4大關鍵字，以及代表2號的「YA」與中華民國國旗符號。

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛回應：「人一綠，腦就殘、嘴就賤、眼就盲、心就黑！」「博恩講的最貼切，有人滲透，我方反而去滲透對方，才是真正做到悍衛自由民主」、「唯一支持韓國瑜」、「胡教授所言甚是！加油！」「正好送槍給對方，清理一波民共關係密切者」、「這張圖，簡潔有力」、「拿雞毛當令箭，通匪証據莫須有。 空心菜再不下台，台灣就要柔性戒嚴」。

胡幼偉文章附圖。(圖/取自胡幼偉臉書)

(中時電子報)