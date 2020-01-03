台灣原創桌遊好玩更有許多教育意義，在第一個以桌遊為主題的節目《桌遊新樂園》近日找來多款具代表性的桌遊，最特別的是在「職人體驗」單元，小龍哥哥及原創姐姐帶領大家體驗了台灣果農、調香師還有檢察官的工作，其中介紹了桌遊界少見的嗅覺型桌遊，以及邏輯類的辦案桌遊。

台灣一年有超過100款原創桌遊出版，在《桌遊新樂園》「台灣原創特別篇中」特地挑選了數款具代表性、並且富教育意義的原創桌遊，透過小龍哥哥及原創姊姊趣味性的限時競賽，並以劇場故事性的鋪陳與串連，讓桌遊看起來更好玩，節目故事性也因而更豐富。

原創特別篇有三個主題：從最在地台灣味的逛廟會（夜市）、歷史悠久的漢文化探索到多元的職業體驗。例如在「逛廟會」單元，介紹了充滿台灣味的「珍珠奶茶」、辦桌、推推樂及煙火等桌遊，不只配件設計及顏色可愛療癒，還可以訓練小朋友小肌肉靈活度、甚至是資源分配及基礎投資概念。

在「漢文化探索」單元，哥哥姊姊在參觀考古遺跡時，意外觸動了時空震盪的開關，回到千年之前。為了回到現代，她們要努力找出同一個國字的甲骨文、金文及楷書，而在「職人體驗」單元，為了讓孩子們都能充當柯南，練習推理能力，但又想減低被害人、嫌疑犯這樣角色設定的真實恐怖感，節目企畫單位特別用心，套用了耳熟能詳的童話故事，讓被害人成了壞心皇后，而嫌疑犯竟然是白雪公主，待遊戲結束，勝負分曉之後，再透過短短的小劇場演出，讓孩童們頓時領悟剛剛的種種線索與伏筆。

《桌遊新樂園》之台灣原創特別篇，將於1/4起，每週六下午5點，在中華電信MOD 104頻道「龍華動畫台」播出之外，還可以在其他新媒體平台收看：歡樂看Fain TV、Hami Video、KKTV、LINE TV、LiTV、四季線上影視、Friday、myVideo、bbTV。

(中時電子報)