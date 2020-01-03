美股消息面：

1.中東局勢緊張恐影響原油供應穩定，以及中國推出新一輪振興經濟措施，為油價帶來支撐，周四紐約2月期油收漲12美分或0.2%，為每桶報61.18美元。倫敦布蘭特3月期油收漲25美分或0.4%，為每桶報66.25美元。

2.Markit美國2019年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為52.4，低於初值52.5和11月終值52.6。美國製造業PMI產出分項指數終值為52.4，與初值一致，低於11月終值為53.7。新訂單分項指數終值為53.1，低於初值為53.2和11月終值為53.6。

3.美國勞工部公布，上周（截至去年12月28日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少2000人，為22.2萬人，高於市場預期的22萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為23.325萬人，較前一周增加4750人。截至去年12月21日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加5000人，為172.8萬人，超出市場預期的168萬人。

(時報資訊)