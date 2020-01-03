台積電ADR周四大漲逾3.3%並創新高，台積電(2330)繼2020年第一天開市大漲8元，今早再跳空開高5元達344元，最高為345元，不但完成填息2.5元的目標，且股價平了新高，還原息值後股價再創新高，市值再度逼近9兆元，達8.94兆元。

台積電ADR周四收60.04美元，上漲1.94美元或3.34%，折合新台幣每股約361.6元。

台積電去年度第二季現金股利於2019年12月19日除息，每股配發2.5元，但股價自當日起下壓，呈現暫時貼息狀況；但在2020年開年後連二日大漲後，台積電再度迅速完成填息的目標，今早觸及填息目標價344.5元。台積電昨(2日)雖大漲，但外資仍賣超4756張，本周三個交易日，外資賣超台積電15440張。

台積電將於下周五(1月10日)公布2019年12月營收，並於台股豬年封關前一周，2020年1月16日召開2019年第四季法人說明會，法人預期2020年第一季仍不淡。

台積電將於下周五公布2019年12月營收，台積電去年第四季營運展望樂觀，預期季營收將突破100億美元大關，達102億至103億美元，季增率約9%。台積電上季營收及獲利均將創新高，2019年全年營收亦可望再創新高。

台積公司2019年第四季法人說明會將於2020年1月16日(四)舉行，外資看好第一季淡季不淡。外資預期，儘管蘋果(Apple)第一季需求因傳統季節性因素趨緩，不過，在超微(AMD)、華為與聯發科需求成長支撐下，台積電第一季營運表現可望淡季不淡，單季營收相比上季新高減幅在5%以內，今年的成長力道加溫，預估台積電2020年營收年成長幅度在15~20%之間。

(時報資訊)