《基金》元大台灣高股息優質龍頭基金，准募 09:432020/01/03 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 元大投信。（林資傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准元大投信申報募集開放式股票型「元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金」，由彰銀擔任基金保管機構、並以新台幣計價發行，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。 證期局表示，此基金自成立日起3個月後，投資於台股上市櫃股票、承銷股票及存託憑證的總額，不得低於基金淨值的70％。其中，屬於「高股息優質龍頭」股票者，不得低於基金淨值的60％，相關股票定義訂於基金信託契約及公開說明書。 (時報資訊) #元大投信 #基金 #募集 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》合庫台灣高科技基金，准募 09:262019/12/30 財經 中金：陸推新證券法 有利於龍頭券商 15:312019/12/30 財經 A股2020錢景佳 法人看好科技類 04:102019/12/31 焦點新聞 《基金》復華股債指數二號傘型基金，准募 09:432020/01/02 財經 《基金》宏利好豐富退休組合傘型基金，准募 10:002020/01/02 財經 樂翻！勞動基金前11月大賺4,127億 收益率衝10％ 10:352020/01/02 財經 退撫基金前11月賺538.72億元 18:592020/01/02 財經 促消費重點發力 驅動優質發展 04:092020/01/03 焦點新聞 首度打造優質好農專區 世貿年貨大展 今登場 04:102020/01/03 產業．科技 KYMCO蟬聯龍頭 電動車竄升最快 04:102020/01/03 時尚消費 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 即時 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。