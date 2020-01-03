金管會證期局表示，核准元大投信申報募集開放式股票型「元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金」，由彰銀擔任基金保管機構、並以新台幣計價發行，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

證期局表示，此基金自成立日起3個月後，投資於台股上市櫃股票、承銷股票及存託憑證的總額，不得低於基金淨值的70％。其中，屬於「高股息優質龍頭」股票者，不得低於基金淨值的60％，相關股票定義訂於基金信託契約及公開說明書。

(時報資訊)