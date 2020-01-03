有網友誤將鼎泰豐炒麵當做涼麵吃，後來有網友分享炒麵煮好後灑上蛋絲，真的很美味！（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多鼎泰豐炒麵，酸酸辣辣的滋味，獲得一批粉絲，不過日前有位媽媽則在臉書分享自己的糗事，她誤將炒麵當涼麵，生吃到一半發現怪怪時，老公早已吃完。貼文一出，也讓網友笑翻，老公還好嗎？很好養耶！

日前有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，她是個日本媽媽，在好市多買了鼎泰豐炒麵，竟誤以為是涼麵，吃了以後感覺不太對，才發現這原來要炒，但是老公卻已經吃完了，原PO提問，也有人像我一樣以為這是涼麵，然後生吃了嗎？

貼文曝光後，隨即引發熱議，許多網友笑歪，「老公很好養」、「笑瘋了！也太可愛了吧」、「好奇老公怎麼吞下生香菇」、「老公還好嗎？」、「香菇沒有生生的嗎？」、「腸胃還好嗎？」、「噗~生吃太強大」、「太可愛了！是不是故意的？老公錯了嗎？」

也有不少網友留言說，蓋子上不就寫炒麵醬了嗎？怎麼還會誤會呢！原PO也對此解釋，因為自己是日本人，而日本有款涼麵就是炒麵風味，才讓她在購買時誤解，以為是超大份的涼麵，不過後來發現有異後，也有將其炒熟來吃，發現滋味真的好很多！

(中時電子報)