澳洲遭逢野火肆虐破壞，海軍正急忙營救數千名困在東岸的人，炙熱的天氣預料在維多利亞省（Victoria）到新南威爾斯省（New South Wales）將引發更多大火。

維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）首次宣布處於災難狀態，授予有關當局廣泛的權力以促民眾離開家園，並掌握救難指揮權。

野火已在維多利亞省奪走兩條人命，並有17人失蹤，且安全堪憂。

新南威爾斯省也發布緊急狀態，敦促數萬名度假者離開國家公園和偏遠的觀光區。

澳洲海軍的兩棲登陸艦「喬勒斯號」（HMAS Choules）預計將救回困在維多利亞省東部偏遠城鎮馬拉庫塔（Mallacoota）4000人中的約800人，其中，女人、兒童、長者和病患率先撤離。

然而，在所有道路都被封鎖的情況下，海上交通是離開受災城鎮唯一的方式，且每一趟將花費1天，甚至更長的時間。氣象預報員警告，4日的氣溫將升高到攝氏40度且風勢強勁。

(中央社)