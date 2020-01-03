「黑鷹」直升機墜毀現場

載有參謀總長沈一鳴等高階將領的1架UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機2日7：55從松山基地起飛，僅僅飛了約25分鐘，還來不及求救，機頭就撞地墜毀。

新浪軍事的分析指出，就直升機本身而言，這架客串「專機」的「黑鷹」隸屬空軍救護隊，是從美國採購的最新型「黑鷹」。這架編號為933的UH-60M飛行時間只有376小時，服役才1年半，近3個月沒有重大故障紀錄。

而在飛行員部份，中校機長葉建儀在「黑鷹」系列直升機上的飛行時數達2,475小時，而上尉副機長劉鎮富的飛行時數只有220小時，算是老帶新的組合。不過，考慮到沈一鳴不僅是參謀總長，而且是前空軍司令，這個飛行員組合的飛行能力應該沒有問題。

經過搜尋，發現這架UH-60M墜毀在新北市烏來山區，海拔約1,200米，雖然起飛時，氣象報告顯示，天氣條件良好，但從墜機後搜救直升機的現場照片來看，烏來山區彌漫著大霧，直到搜救人員步行進入墜機現場後都沒散去。這場大霧也為後續救援來帶了極大困難，搜救直升機難以確認地面情況。

墜機現場的照片顯示，這架UH-60M的機頭和機身已撞得完全變形，幾乎看不出輪廓，但槳轂之後的後機身上部，以及直升機尾梁卻相當完整，可以判斷，當時這架UH-60M應該是在迷霧中降低高度，迷航後撞上了山體墜毀。

分析指出，UH-60M是新一代「黑鷹」，裝備了先進數位航電和新機體，應該不至於撞山，但從UH-60M的照片可以看出，這款「黑鷹」的機頭幾乎光禿禿，既沒有氣象雷達，也沒有地形追蹤設備。事實上，UH-60M就是美國陸軍使用的新一代運輸型「黑鷹」，機頭飛行設備中最先進的，不過是一台前置紅外夜視儀，具備夜航能力。

而多山的台灣5,000萬美元（約15億台幣）的單價，買了基礎運輸型「黑鷹」，沒有設法滿足複雜氣象和地形條件下的飛行需求，實在令人匪夷所思。另一方面，分析指出，「黑鷹」這種貨艙高度僅1.3米的直升機也很不適合當專機，一旦發生硬著陸，機艙高度冗餘不足以保證客艙乘員的安全。

而空軍救護隊怎麼會買這種「陽春」型運輸直升機呢？分析指出，台灣採購的60架UH-60M原本是交付陸軍的，結果在馮世寬擔任國防部長期間，從中分走15架給了空軍救護機隊，還有15架則給了內政部空勤隊，結果陸軍只拿到了30架。而原本是運輸的直升機，卻當成救護機使用，偏偏還客串了高層將領的專機，或許因此埋下禍根。

(中時電子報)