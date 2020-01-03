國民黨總統候選人韓國瑜因為昨上午國軍黑鷹直升機墜毀，深表痛心，暫停昨天、今日的選舉行程。外傳明天選舉行程恐將暫停。但經記者致電競辦詢問，競辦表示，活動若沒重大意外事件，將如期在「台南歸仁運動公園」舉行總統立委聯合造勢活動。韓粉看完活動流程驚呼，「竟然有布袋戲表演」。
據韓粉製作的造勢宣傳海報顯示，當天出席的嘉賓計有，國民黨前主席、台南市第6選區立委候選人洪秀柱、同為前黨主席的前新北市長朱立倫、前台南市黨部主委高思博、現任市黨部主委謝龍介也有望出席。韓國瑜將為6位台南市立委參選人輔選站台。
當天下午1點開始，也將有黃文雄布袋戲到場演出，到2點結束。緊接著2點，挺韓造勢正式開始，預計4點結束。
台南歸仁運動公園，地點在台南市歸仁區公園路上。
韓粉看完活動流程驚呼，「竟然有布袋戲表演」、「車票買好了，一定會到！」。
(中時電子報)
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