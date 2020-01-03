大學入學考試中心3日公布109學年度學科能力測驗「試場分配表」，登載於大考中心網站「學科能力測驗專區」https：／／www.ceec.edu.tw／，考生可於16日下午2時至4時看考場。

大考中心表示今年學測將於17、18日登場，分別於33考區、88個分區、3310個試場舉行，共計13萬3446人報考。各科選考人數仍以國文13萬3307人、英文13萬3136人、數學13萬1744人為主，社會11萬4190人次之，自然10萬3318人再次之。

大考中心提醒，考試當日需攜帶有效證件正本應試，包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。每節考試都會檢查應試有效證件，若未攜帶有效證件正本，且於當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考(分)區試務辦公室者，扣減其該節成績1級分。

大考中心建議考生同時攜帶考試通知應試，以利查找試場。不過考試通知並非應試必要文件，沒帶也不會扣分。

大考中心提醒考生務必詳閱試場規則及違規處理辦法，包括入場事項、作答事項以及離場事項等，避免因不小心違反規定而影響成績。

近年常有考生攜帶穿戴式裝置或行動電話入場，成為扣減成績的最大宗。大考中心提醒考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等；並將行動電話完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依違規處理辦法第8條與第24條，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低3級分，最高扣減全部成績。

行動電話「完全關機」指完全關閉電源，以及同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。有些行動電話關閉電源後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，必須完全關閉才符合「完全關機」。飛航模式、靜音模式等皆不符「完全關機」。

(旺報 )