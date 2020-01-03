避險需求升高，激勵周四紐約期金連7漲；因美國股市大漲後，引發投資人擔憂股市隨時會崩盤，提振黃金避險需求升高，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金連7漲，並觸及3個月高點；此外，儘管美元指數走升，不過仍接近6個月低點，亦拉抬市場對黃金的投資意願。

終場2月黃金漲5美元，報每盎司1528.1美元，3月白銀漲0.13美元，報每盎司18.05美元，4月白金漲7.2美元，報每盎司985美元，3月鈀金漲18.7美元，報每盎司1928美元。(商品行情網)

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