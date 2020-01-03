《商情》避險需求升高，激勵周四紐約期金連7漲 10:002020/01/03 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求升高，激勵周四紐約期金連7漲；因美國股市大漲後，引發投資人擔憂股市隨時會崩盤，提振黃金避險需求升高，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金連7漲，並觸及3個月高點；此外，儘管美元指數走升，不過仍接近6個月低點，亦拉抬市場對黃金的投資意願。 終場2月黃金漲5美元，報每盎司1528.1美元，3月白銀漲0.13美元，報每盎司18.05美元，4月白金漲7.2美元，報每盎司985美元，3月鈀金漲18.7美元，報每盎司1928美元。(商品行情網) (時報資訊) #需求 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金漲至近2個月高點 10:002019/12/30 財經 需求推升及政策支持帶動 陸IC產能明年持續擴張 11:352019/12/30 財經 搶攻商務平板行動辦公需求 三星再推Galaxy Tab S6 LTE版 14:412019/12/30 財經 中美貿易關係好轉 刺激橡膠需求 20:132019/12/30 財經 金價周一盤中創2個月新高 20:132019/12/30 財經 陸支持開發60歲以上老人保險產品 21:182019/12/30 財經 《半導體》車用市場需求回溫，界霖漲停創10個月高點 13:242020/01/02 財經 《半導體》京元電Q1淡季逆強，今年營運審慎樂觀 13:242020/01/02 財經 《通信網路》瞄準寒假短期吃到飽需求，台灣大祭「加量又降價」 13:412020/01/02 財經 棕櫚油期貨價 元月首個交易日強彈 19:442020/01/02 財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 即時 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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