1.致茂(2360)：檢測新品搶攻電動車大單，高檔整理後再攻，走高2%叩關150元。

2.可成(2474)：雖被外資看衰，但Q1可望淡季不淡走出谷底，早盤彈升3%，升回到起跌點。

3.國揚(2505)：資產題材抵銷外資賣超衝擊，底部墊高揚升2%。

4.日友(8341)：北京二廠挹注動能，加上台商回流帶來廢棄物處理商機，股價走高至240元之上，再戰反壓區。

5.金利(5383)：與對岸同濟大學合作進攻再生醫學，市場給予肯定今早再攻漲停板，漲幅維持在8%。

6.智崴(5263)：City Park客戶可望收割，法人估今年EPS大增4成，股價逐漸脫離底部，早盤走高1%。

7.台積電(2330)：ADR周四大漲逾3.3%並創新高，今早迅速填息、平新高價。

8.高端疫苗(6547)：疫苗賣向泰國簽3合作案，力拚2021年起貢獻業績，早盤聞訊大漲5%，改寫5個月高價。

9.保瑞(6472)：帕金森藥開賣，營收吃補，早盤走揚1.3%，收復五線。

10.光環(3234)：受惠5G標金火熱，早盤獲買盤進駐，帶動股價彈高4%，來到近兩年高點。

11.天良(4127)：延續昨日攻頂態勢，晨盤價量俱揚續彈升4%，登上波段高峰。

12.康友-KY(6452)：近日獲外資偏多操作，晨盤勁彈3%，一舉攻上季線與半年線。

13.國巨(2327)：在2020年開工便調漲積層陶瓷電容（MLCC）與厚膜電阻等兩大產品線報價，漲幅至少一成，股價漲7.57%。

14.奇力新(2456)：為國巨集團股，股價140元右左，比457元的國巨容易入手，加上5G智慧型手機帶動電感元件需求，股價漲8.08%。

15.華新科(2492)：國巨開MLCC漲價第一槍，對手華新科也大漲7.72%。

16.環球晶(6488)：董事長徐秀蘭表示，12吋矽晶圓市場景氣已在上季落底，2020年會呈現逐季復甦，股價漲3.01%。

17.大立光(3008)：9日法說會，麥格理證券目標價上看5800元，列名投資首選，股價漲2.19%。

18.信昌電(6173)：華新集團旗下MLCC粉末大廠，受漲價激勵，股價漲7.51%。

19.禾伸堂(3026)：MLCC喊漲，和國巨同步走高，股價漲5.96%。

20.大毅(2478)：受被動元件龍頭大漲帶動，股價漲停。

21.凱美(2375)：國巨集團股，生產電解電容器，股價漲5.65%。

22.佳邦(6284)：華新科集團股，生產高頻元件、保護元件，股價漲5.03%。

23.中電(1611)：三大法人連5日買超，早盤一度登波段新高，惟多頭轉弱、漲幅受抑。

24.和大(1536)：受惠特斯拉上海廠效應，週交貨量續增，三大法人連4日買超且擴幅。早盤挾量漲逾3%，一度觸及前高。

25.松崗(6240)：早盤多頭進場，勁揚逾5%，收復5日線。

26.國票金(2889)：三大法人連8日買超，早盤多頭續強，寫近一年來新高。

(時報資訊)