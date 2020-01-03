中天新聞主播張雅婷在2020年第一天就帶來好消息，宣布與愛情長跑13年的知名音樂製作人包小松結婚，張雅婷元旦也在臉書感性寫下：「幸福是每一個微小的生活願望達成。歲月靜好，邁入人生新階段，共同攜手迎向新生活 新身分。」字裡行間滿是對人生新階段的欣喜與期待。

主播張雅婷宣布與音樂製作人包小松結婚。（圖／取材自張雅婷臉書）

張雅婷在新年第一天不小心成為全台第一美！絕美婚紗照由國際知名攝影大師林炳存掌鏡，粉色泡泡席捲全台。雅婷主播選的兩套婚紗呈現截然不同浪漫風情，D-S Wedding手工訂製款婚紗，抓皺百褶硬紗，多層次立體剪裁，夢幻baby pink更顯仙氣飄飄，簡潔高馬尾造型，襯托出清新氣質，也添加輕鬆俏皮感。

而Dionne Wedding卡肩魚尾白紗是由留法設計師余嘉琪設計，集結手工圖騰透紗蕾絲材質及拖尾白紗，呈現完美比例，搭上一頭波浪長捲髮，讓平常端莊的女主播形象難得呈現唯美又優雅的女神！

(中時電子報)