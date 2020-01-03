黑鳶抓起釣客和遊客丟回水裡的小魚。(圖/鄭緯武提供)

曾文水庫有遊艇載遊客深入遊湖。(圖/鄭緯武提供)

曾文水庫無人小島上山豬群聚。(圖/鄭緯武提供)

曾文水庫內有上百隻的黑鳶族群，西拉雅國家風景區管理處與台灣首府大學攜手合作，要將水庫風景區打造成為「老鷹之鄉」，結合當地的湖光山色、生態與美食，推動賞鷹之旅。每年入冬後，北部新店灣潭出現魚鷹捕魚的景象，不僅國內攝影界人士紛紛前往拍攝魚鷹捕魚的畫面，連外國人也被吸引來到台灣賞鷹、拍照，帶動了一股觀光的熱潮。

位處嘉義縣與台南市交界處的曾文水庫風景區自然生態豐富，水庫內有一處飛鷹峽谷，經常可見黑鳶在空中盤旋，成為遊客注目的焦點，更特別的是，水庫有一座合法的釣魚平台，經常有釣客在平台上垂釣，遊客也能上平台體驗釣魚的樂趣，釣客和遊客把釣起的小魚丟回水庫，卻引來黑鳶捕食，使得釣魚平台成為近距離賞鷹的據點。

曾文水庫的黑鳶族群相當龐大，估計有上百隻，是一項難得的觀光資源，西拉雅國家風景區管理處與台灣首府大學觀光系合作，希望把曾文水庫風景區打造成為「老鷹之鄉」，以賞鷹帶動觀光。

聞名國內外的「拍鳥俱樂部」社群管理員黃蜀婷對曾文水庫推動賞鷹觀光頗感興趣，她說，許多俱樂部的成員喜歡拍攝老鷹，曾文水庫內有黑鳶族群，水庫管理單位有意推動賞鷹觀光，無異提供俱樂部成員一處良好的鳥點，她樂觀其成。

台首大觀光系老師許秉翔、盧炳志、謝宏哲實地深入踏勘發現，曾文水庫風景區生態非常豐富，比較有特色的除了黑鳶之外，還有群聚於水庫內小島上的山豬，觀賞山豬也會是水庫觀光的一項亮點。

許秉翔表示，曾文水庫風景區內的溪壑峽谷、情人瀑布等都是很美的景觀，還有「和平窯」可以提供親子體驗竹炭的妙用，觀光資源多樣化，整體結合能夠規劃出優質的觀光遊程，相信會大受歡迎。

嘉義縣大埔鄉歐都納山野渡假村協理程婉君表示，曾文水庫的魚鮮美好吃，相當受遊客喜愛，但少有人知道魚虎也是美味的食材，因為魚虎是肉食生魚類，肉質特別Q彈，曾文水庫推動「老鷹之鄉」觀光，歐都納會配合推出以魚虎為主食材的「打虎特餐」，讓遊客品嘗不一樣的水庫料理。

(中時電子報)