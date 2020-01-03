「金門鄉親大陸通」微信公眾號，今天正式上線！鄉親只要在手機下載微信APP和登入帳號，搜尋「金門鄉親大陸通」，並點擊關注，即可了解兩岸政策與相關辦證資訊，碰到緊急危難狀況，也可即時獲得諮詢服務，不會再急得團團轉。

縣府觀光處指出，「微信」在大陸已是非常普遍及便利的通訊軟體，該處推出的「金門鄉親大陸通」微信公眾號，主要針對金門鄉親在大陸旅遊或洽公時，設立線上客服即時反應，協助解決各項疑難雜症外，並不定期提供FAQ、案例分享與兩岸政策等資訊，讓鄉親查詢使用，並掌握相關程序，在遭遇問題時也可即時獲得諮詢服務。

大陸事務科說明，縣府經常收到鄉親的緊急諮詢與疑難問題，如證件遺失補發、程序諮詢、緊急狀況處理，當事人常因不諳大陸相關規範或程序，而急得不知如何。縣府基於服務鄉親，在「人手一機」的時代，延伸與擴大為民服務範圍，歡迎鄉親多加利用。

(中時 )