國民黨總統候選人韓國瑜，因親民形象、草根作風，獲大批基層支持者「韓粉」支持。一位挺韓大姊，各大挺韓造勢從不缺席，「挺韓」更成他對抗病魔的重大信念；昨日病逝，臨終遺願：「票投給2號韓國瑜，政黨票投給9號中國國民黨！」韓粉們聞訊，淚奔哀痛，承諾將助大姊完成遺願。

網友在臉書社團「周錫瑋戰將後援會」發文，寫道：「永遠的大姊！在等待一個人——韓國瑜。今天她離開了我們，到天堂當快樂的天使。臨終前要弟妹完成他唯一心願：票投給2號韓國瑜，政黨票投給9號中國國民黨！」

發文網友更感性表示：「他在這病痛煎熬的日子裏！感謝各位對他加油打氣和祝福！謝謝有你們最棒！感謝再感謝！愛你們！還是要請大家支持2號韓國瑜，政黨票投給——中國國民黨！」

文章一出，迴響熱烈，韓粉湧入留言：「遺憾難過」、「做一個快樂的天使，在天上庇佑韓國瑜成為中華民國總統」、「感恩曾與妳並肩奮戰過，一路好走，榮登極樂，放心！我們會完成妳的遺願，票投韓國瑜及挺韓立委，政黨票投9號國民黨」、「謝謝你奮鬥到人生的最後一口氣」、「因為韓國瑜還讓大姐姐快樂過，開心過！雖您已仙逝但願護佑中華民國。一定要護持韓國瑜進總統府。願您法喜自在前往淨土！阿彌陀佛」。

挺韓大姊。(圖/取自臉書社團「周錫瑋戰將後援會」)

挺韓大姊。(圖/取自臉書社團「周錫瑋戰將後援會」)

網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「周錫瑋戰將後援會」)

(中時電子報)