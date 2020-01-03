林口世大運選手村社會住宅三、四房型第2波公開招租，經審核財稅、戶籍等資料結果，符合資格共769件，國家住都中心預計6日起通知審查結果，14日公開抽籤，抽出選屋序號後，後續將依序號進行看屋選屋作業。

國家住都中心表示，第2波招租審查結果將於6日中午12時，以電話簡訊及電子郵件通知申請人，申請人也可至國家住都中心招租網頁(http：／／www1.hurc.org.tw／onlinequery／Query)輸入國民身分證字號查詢審查結果。同時，預訂於14日上午10時在國家住都中心辦理公開抽籤，申請人可在同日下午上網查詢自己的抽籤選屋序號。

住都中心指出，預計2月3日到6日開放申請人現場看屋，2月10日至13日進行選屋，申請人於選屋時，亦可自行決定於3月1日或4月1日入住。看屋期間設置有專人服務引導，歡迎申請人把握時間實地參觀林口社宅環境，為即將入住的新家預做準備。

住都中心特別提醒，申請人在完成選屋後，請務必領取繳費單、房屋租賃契約草案、公證通知書資料，並依規定期限完成繳費後，進行後續簽約公證點交入住作業。

(中時 )