中國人民銀行（大陸央行）調查統計司司長阮健弘等撰文指出，法定存款準備金率的調整不代表貨幣政策立場變化，其主要目的在於提高流動性供給的普惠性，增強流動性的穩定性，降低融資成本以及流動性調節的操作成本；而從國際比較來看，目前大陸法定存款準備金率仍然較高，具有較大調整空間，可操作性較強。

據路透報導，刊登在債券雜誌的文章指出，應客觀看待法定存款準備金率這個政策工具，法定存款準備金率作為流動性調節工具，其運用一方面要與其他政策工具相配合，另一方面要與流動性需求相適應，不能僅透過法定存款準備金率的調整來判斷貨幣政策的「鬆」與「緊」。

歷史上，大陸央行曾多次提高法定存款準備金率，但目的不是為了收緊流動性，而是對沖過量的流動性。近幾年，大陸央行連續下調法定存款準備金率，但這並不代表貨幣政策立場轉向寬鬆，而是以高效便捷、低成本的方式全面補充經濟發展所需要的流動性。去年9月，大型商業銀行法定存款準備金率為13％，比2012年初下降8個百分點。

阮健弘等認為，透過調整法定存款準備金率的方式調節流動性，在普惠性、穩定性、低成本性和可操作性方面都具有比較優勢。充分發揮法定存款準備金率調整的效力，對於優化流動性供給、服務金融供給側結構性改革大有裨益。

從國際比較來看，目前大陸法定存款準備金率仍然較高，具有較大的調整空間，可操作性較強。大陸商業銀行法定存款準備金率的基本區間為7.5％到13％；美國聯準會對大部分存款執行0或3％的法定存款準備金率；歐洲央行法定存款準備金率的區間為0到1％；日本央行法定存款準備金率的區間為0.05％到1.3％；英格蘭銀行和加拿大央行未實施法定存款準備金率政策。

未來，大陸可在「三檔兩優」的存款準備金制度框架下調整優化法定存款準備金率，綜合運用其他貨幣政策工具，為實體經濟提供長期、穩定的流動性。

(旺報 )