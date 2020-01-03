網友留言。（圖片翻拍李四川後援會臉書）

選戰倒數7天，有一高雄在地韓粉於網路表示，一件神奇的事發生了！因為民進黨強行通過《反滲透法》，他那英粉母親竟改變心意，要改支持國民黨總統候選人韓國瑜，因為他母親怕在大陸做生意的哥哥會出事。他譏諷，民進黨通過《反滲透法》，真的是撿起槍往自己的腦門開！

有一網友在粉專「李四川後援會」臉書上轉載一篇文，其內容指出一高雄在地韓粉，住高雄鹽埕，家裡加起來共有12票投票權，本來只有該韓粉跟爺爺2票投韓，另外10票投小英，這段日子來怎麼勸都沒用，但沒想到神奇的事發生了！

韓粉網友指出，《反滲透法》過了以後，他那個英粉媽媽，居然反過來叫他們其他人改投韓，因為哥哥一人在大陸做生意，她怕哥哥有一天會出事。他就問媽媽怎麼轉變那麼快不是很挺小英？媽媽冷回：小英又不是家人，小英跟哥，當然要保護哥哥啊。最後，只有妹妹跟嬸嬸依然堅定要投小英，其他人包括哥哥，都因為害怕，轉投韓…

該網友更認為，無論小英怎麼解釋，他發現他們還是很怕政府以後翻臉不認，最終，他家變成10票韓，2票蔡。看來這個法案，反而對韓有利，這個效果真讓他意想不到，不過目前影響的是跟台商有關係的家人，不過這樣就很恐怖了，光我家就改變很多。民進黨真的是撿起槍，往自己的腦門開！

(中時電子報)