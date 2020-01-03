韓正宏臉書封面照片。（圖／韓正宏臉書）

黑鷹UH-60M直升機昨（2）日在新北、宜蘭交界的山區失事，共造成8人罹難。其中總士官長韓正宏也殉職，同袍弟兄紛紛湧入臉書留言哀悼，有人看到韓正宏的臉書封面照，驚覺直到最後一刻，韓正宏仍用他的方式在安慰大家。

韓正宏在軍中人緣相當好，去年11月才代表部長嚴德發和沈一鳴前往金門部隊輔防，慰勉基層士官辛勞，希望部隊營造家的感覺，沒想到卻在這次的意外中罹難。

同袍弟兄、親朋好友紛紛湧入韓正宏臉書留言，希望他一路好走，「學長！您辛苦了！任務結束了！感謝您！」「國軍士官兵以您為榮」。

另外，韓正宏的臉書封面照片，更新時間2017年1月1日，以「領悟」為題，寫著「不論遇見誰 都是生命中該遇見的人 不論發生何事 都是註定要發生的事 不論事情發生於何時 都是對的時刻 已經結束的 就已經結束了…」。讓同袍感性的說，「學長走了，但直到這一刻還用他臉書背景照片（領悟）安慰著我們！士官長，這輩子遇見您，是我的榮幸！」

(中時電子報)