美股大漲，台股開高走高晨盤漲逾60點，水泥股今日多頭休兵，指數逆勢向下修正，水泥雙雄台泥(1101)及亞泥(1102)紛紛壓在平盤下方整理，嘉泥(1103)短線漲多後，今日賣壓出籠，股價跌幅達1.3%左右，成為水泥股中最為軟勢個股。

農曆春節假期即將到來，大陸多區的建設進入施工高峰期，華北、華東和華南等多地的水泥價格上漲，有利水泥雙雄去年Q4及今年Q1的業績表現。在政策方面，大陸近年積極整頓水泥市場，推出多項政策讓市場健康正常化，去年10月1日起再實施「全面取消32.5 複合矽酸鹽水泥」新政策，淘汰落後低標水泥，解決市場產能過剩問題。另外，大陸當局加強對基礎建設投資、持續實施錯峰生產，環保法規仍維持嚴格，水泥供給面健康，水泥產業展望仍佳。整體而言，水泥雙雄今年獲利可望維持高檔水準。

台泥去年前3季每股純益已達3.24元，第4季為傳統旺季，到農曆春節年前，許多工程會搶工期、趕進度，營運增添動能，法人樂觀看待，台泥去年將繳出連續兩年大賺的成績單。

亞泥旗下包括有持股67.7%的「亞泥中國」及轉投資的山水水泥，挾著這波大陸水泥業榮景，去年前3季每股純益已衝至4.29元，再加上第4季的營運高峰，已經可以確定創新高。

(時報資訊)