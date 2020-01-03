正文(4906)2019年業績開高走低，展望2020年，初期因為調整生產基地，恐導致營運成本增加，但隨著歐美國市場去中國化的趨勢，大陸網通廠國際競爭力下降，讓以歐美市場為主的台廠受惠，正文將可受惠。

正文2019年業績呈現開高走低，上半年受惠於客戶提早拉貨，營收走高至去年第二季，不過第三季起受到生產線移轉至越南廠影響，營收逐月下滑，正文2019年前三季營收144.3億元，年增加18%，營運動能相對同業強勁，主要是因應中美貿易戰，客戶提早拉貨。

正文2019年上半年正文仍在消化高價零組件庫存，毛利率低於10%，直到第三季才回升至10.6%，前三季毛利率9.4%，營業淨利僅0.74億元，營益率0.5%，業外方面，業外收入達3億元，其中2億元來自聯茂(6213)處分利益，稅後淨利2.8億元，累計每股獲利0.79元。

由於正文在小型基地台產品成熟，從3G就開始出貨，且現在出貨的4G LTE產品都已經內建5G的功能，CPE產品內建5G功能、電信100G的Switch、Wifi 6等新產品，因為5G的技術為革新而非單純演進，預計將帶動聯網設備更新，且小型基地台因5G傳輸距離較短，將需要大規模佈建，將有利於正文營收持續成長，但預計5G大規模放量需求還是要等到2021~2022年。

展望2020年，正文營運動能來自新產品與新客戶，新產品包括Wifi 6、5G與IoT應用，新客戶是歐洲設備商，初期出貨接取設備，不僅如此，中美貿易戰對正文而言是短空長多，雖然初期調整生產基地，導致營運成本增加，但資安、國安問題，產生去中國化的趨勢，大陸網通廠國際競爭力下降，歐美網通廠競爭力提升，讓以歐美市場為主的台廠受惠，對公司未來業績幫助大。

(時報資訊)