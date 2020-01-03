2020年愛爾達(8487)電視端出全新菜色，繼2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運後，再度呈現洛桑冬季青年奧運，從元月10日凌晨3點的開幕典禮開始，一直到23日，中華電信MOD 201頻道愛爾達體育2台、Hami Video和ELTA.tv將提供多達60個小時的精彩轉播。

從2008年北京奧運開始，愛爾達電視從奧運菜鳥，歷經了3屆夏季奧運會、3屆冬季奧運會、3屆青年奧運、3屆亞洲運動會、2屆冬季青年奧運，以及1屆帕拉林匹克運動會，連2009年在國內舉辦的台北聽障運動會和高雄世界運動會、2017年的世界大學運動會，愛爾達也沒有缺席，成為台灣電視圈最有經驗、也最有誠意的電視頻道。

連續3屆冬青奧都在歐洲舉行，時差7個小時對台灣觀眾是一大福音，賽事大多在台灣時間下午4點到晚間12點。而從開幕第一天下午開始，就有精彩的冰上饗宴，不必擔心熬夜看比賽。本屆冬青奧愛爾達電視預計轉播開閉幕、花式滑冰、高山滑雪、自由式滑雪、雪板、冰球共計6個項目。

雖然台灣缺乏冬季運動的環境，但仍訓練出一流的冬運好手，除了一直以來有選手在山坡地克難訓練的雪車和雪橇取得參賽門票之外，花式滑冰和高山滑雪和冬青奧特有的冰球3X3混合團體項目，也都有選手得到國際肯定，贏得參賽門票，而此次的國際訊號中，花式滑冰和高山滑雪都有機會出現在轉播中。

(時報資訊)