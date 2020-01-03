戴德梁行調查指出，台北市「夜間經濟」好旺！信義商圈複合式都會休閒當道，與西門、站前、忠孝、中山南京等商圈相比，自成一格。

戴德梁行研究部協理薛惠珍表示，據最新調查，台北市西門商圈、站前商圈，店面空置率微幅上升，至於忠孝商圈、中山南京商圈，則分別為下降及持平。

薛惠珍表示，忠孝商圈在先前因店家紛紛撤出，導致空置率上升；但隨著房東釋出租金調降的善意後，最近服飾及餐飲展店又重新進駐，本季空置率下降近4個百分點，來到7.7％。

來自日本的TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店，上（2019年12）月於南港CITYLINK開幕，呼應南港CITYLINK親子友善百貨環境，近500坪的蔦屋書店規劃親子閱讀區域。

薛惠珍表示，為因應少子化的影響，結合親子互動的複合式都會休閒，已成為近年來商場規劃的趨勢。這樣的概念，也同樣展現在信義商圈，商場營業面積約1萬3,000坪的「遠百信義」A13，引進全台首家樂高授權專賣店，打造體驗銷售合一之樂高樂園外，更結盟威秀影城於高樓層設置頂級影廳。

薛惠珍表示，信義商圈從「高貴」、「年輕」到「親子」，實現商圈全客層之定位。受惠於信義商圈電影院及夜店等夜間娛樂，帶動餐飲營業時間的延長，深夜食堂成為「夜間經濟」中悄然崛起的新勢力。

展望來年，觀光人潮所帶來的經濟效益持續在西門商圈發酵，店面需求及租金表現持穩；忠孝商圈表現，則在租金下調後可望吸引店家回流。

其中復興SOGO旁邊的正義國宅都市更新案「Dimond Towers」，臨忠孝東路店面將規劃有面積達5,000坪的商場，為忠孝商圈繼遠東SOGO百貨後，過去15年來唯一具規模的商場，也將是捷運忠孝復興站備受矚目的零售卡位點。

(工商 )