截至今日開盤，滬指報3089.02點，漲0.12％；深成指報10666.66點，漲0.26％；創業板指報1836.86點，漲0.22％。從盤面上看，網紅經濟板塊開盤活躍。

對此，方正證券表示，新年首個交易日的「開門紅」，對A股市場是一個好兆頭，有利於鼓舞市場信心，也預示著全年市場紅盤報收是大概率事件。預計2020年市場將以結構性行情為主，系統性行情為輔，「金融＋科技」仍將是今年行情主線。

(旺報 )