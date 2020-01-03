陸股兩大指數開高 網紅經濟板塊活躍 10:312020/01/03 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 截至今日開盤，滬指報3089.02點，漲0.12％；深成指報10666.66點，漲0.26％；創業板指報1836.86點，漲0.22％。從盤面上看，網紅經濟板塊開盤活躍。 對此，方正證券表示，新年首個交易日的「開門紅」，對A股市場是一個好兆頭，有利於鼓舞市場信心，也預示著全年市場紅盤報收是大概率事件。預計2020年市場將以結構性行情為主，系統性行情為輔，「金融＋科技」仍將是今年行情主線。 (旺報 ) #滬指 #方正證券 #網紅經濟 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020 陸股機會大於風險 04:102019/12/30 投資理財 滬指三千點大關陷僵持 深成指小跌 11:032019/12/30 財經 《港股》受陸股上漲帶動，恆指收高0.33％ 16:482019/12/30 財經 陸港觀盤－陸股 現在下車還太早 04:102019/12/31 全球財經 A股2019收官：滬指累漲22％ 創2014年以來最佳表現 17:092019/12/31 財經 2019年陸股封關 滬指站穩3,000點 全年大漲22％ 04:102020/01/01 全球財經 陸股2020年展望 滬指挑戰3,700點 12:022020/01/01 財經 陸股2020開門飄紅 三大股指大漲逾1％ 10:522020/01/02 財經 陸股開年拉長紅 直播概念股領漲 04:092020/01/03 焦點新聞 春江水暖鴨先知 資金先行布局陸股 04:102020/01/03 投資理財 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 即時 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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