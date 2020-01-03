古巴超級新秀外野手羅伯特(Luis Robert)獲得2020新年大禮！白襪開出6年5000萬美元與他續約，加上球團選項最多可到8年8800萬美元。更誇張的是22歲羅伯特根本沒上過大聯盟，歷來只有5位小聯盟球員獲此殊遇。

這是很多選手打拚多年也賺不到的合約，例如賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)生涯前6年才收入2500萬美元。羅伯特2017年加盟白襪小聯盟，簽約金就高達2600萬美元，是史上第二貴的小聯盟球員。他3季累積打擊率0.312、上壘率0.381、長打率0.551，還有很強的火力和守備能力。當年除了日本大谷翔平，羅伯特被評為美國海外最好的新秀。

「我去年在小聯盟感覺很好，現在我只需要登上大聯盟，再看看還需要做出那些調整。」這紙續約也表示羅伯特新球季就會在大聯盟亮相。白襪度過漫長10年的休整期，戰績在美聯中區不上不下，季外他們猛砸錢進補，買了重砲英卡納西昂(Edwin Encarnacion)、左投凱寇(Dallas Keuchel)、明星捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)，打算一口氣扭轉頹勢。

(中時電子報)