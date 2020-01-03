北市交通局推出「微笑單車2.0計畫」，未來車柱輕量化，採太陽能供電，設置空間不受限，將在1月15日起在公館地區及台大校園內先試辦3個月YouBike2.0，試辦範圍內提供102站共約1800個車柱及500輛新式公共自行車，讓民眾體驗及使用。

北市交通局表示，北市公共自行車於106年底達全市400站、13,072輛車，每站平均服務半徑為200~500公尺，服務範圍涵蓋本市平原面積90％以上，民眾步行5至10分鐘可達租賃站。考量現有系統於設置租賃站時需介接市電，且設置須達固定規模方符合經濟效益，不利後續增站擴展服務密度，為提供民眾更便利的公共自行車服務，推出YouBike2.0計畫。

交通局強調，採車上機及輕樁設計概念，降低租賃站設站限制，未來將藉由自行車之車機通訊作為借還車輛的操作平臺，除具備文字顯示功能亦新增QRcode掃碼租車服務。因應YouBike2.0系統設計跳脫以往的框架，無法與既有設備相互借還，所以在車身設計上採取珍珠白及黃色，車柱設計則僅可停放1輛車，以利民眾區別辨識，YouBike官網頁籤項目中也新增YouBike2.0資訊讓使用者便利尋找。

交通局指出，為實測民眾對於YouBike2.0計畫接受程度與使用評價，以作為後續推動參考，並考量既有租賃站點在捷運公館站周邊使用情形較高，規劃109年1月15日起3個月於公館地區及台大校園內先行試辦，試辦情形將納入後續檢討評估及設置於全市可行性。

(中時 )