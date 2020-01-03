高以翔吧官方微博發聲駁斥。（圖／翻攝自高以翔吧官方微博）

高以翔去年11月不幸因心源性猝死，享年35歲。他3年前因演出《遇見王瀝川》，獲得不少大陸粉絲喜愛，近日網上竟出現部分當時支持他和戲中女主角焦俊艷的「CP粉」，腦補發文稱兩人當時假戲真做，不僅不尊重高以翔，也不尊重他的女友Bella，昨(2日)高以翔吧官微便發聲，怒斥：「請給予逝者最基本的尊重」。

小高以翔13歲的女友Bella日前在元旦發表心聲，隔空告白高以翔「你是天賜給我最美好的禮物」，並貼出兩人合影，說：「謝謝你教導我的一切。我的人生已體驗過圓滿，從此將帶著你的光和永恆的愛，我們永不分離」，兩人生死不渝的愛情令人鼻酸，未料卻出現部分粉絲質疑高以翔當時拍攝《遇見王瀝川》是動真感情演出。

對此，昨「高以翔網宣組」微博發文，希望CP粉不要太超過，禁止他們騷擾導演或其他主演，也不准惡意攻擊高以翔女友，高以翔吧官方微博也同步回應，強調：「高以翔先生不是滿足你們cp粉臆想的工具‼ ️請給予逝者最基本的尊重！停止一切惡意揣測、肆意妄想、胡編亂造！請放下敲鍵盤的手，回到現實生活，停止一切不理智的行為！」

對此，網友說：「終於說話了！！忍cp粉很久了！！！求求醒醒吧！」、「Cp粉還有攻擊他家人女友朋友的停止吧」、「真的被那些人氣到睡不著」、「那個營銷號香蕉，天天發，大家舉報他」。

(中時電子報)