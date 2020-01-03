愛家、愛鄉、愛澎湖，澎湖縣政府號召20人「環保騎士隊」新春3日正式成軍，即日起上路上午掃街、下午巡查，信心滿滿宣誓一定要將垃圾統統趕出澎湖。

打造清淨家園是澎湖縣政府施政新年新希望，去年成果驗收發動全縣淨灘大行動共計清除了31.540公噸海洋廢棄物、整頓了21萬9727公尺長海岸線。

縣長賴峰偉就職周年宣示今年將再接再厲重現美麗家園新風貌，環保局率先響應成立環保騎士隊，第1階段召集馬公市區現有掃街人員20人共襄盛舉，第2階段招募擴大就業人員全面總動員。

環保局表示，新任務編組環保騎士隊持續於清晨時段加入馬公市區道路環境清潔維護工作，下午時段騎乘機車巡視各大街小巷，蒐證舉發隨意亂丟垃圾的違規行為。

環保局強調，現行規定亂丟垃圾加重罰款6000元，敬告澎湖鄉親務必養成好習慣全力配合；同時也呼籲民眾住家及店家騎樓門口隨手做環保，維護乾淨環境提升品質。

環保騎士隊3日上午於縣府廣場誓師大會，賴峰偉親臨校閱握手加油打氣，騎士隊勇士們精神抖擻宣誓以行動力守護家園，用心愛澎湖。

(中時 )