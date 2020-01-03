旺宏(2337)去年第四季營收估比前季新高下滑，但隨著記憶體市況轉好，加上公司最新的19奈米生產單層式(SLC)NAND Flash持續放量生產，預期對本季業績有所支撐。昨日三大法人聯手買超12415張，帶動股價重回前波高點在38元之上。

旺宏並看好今年快閃記憶體市況，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品，今年都有漲價空間。公司也看好5G應用市場，不僅華為（Huawei）產品用旺宏的NOR Flash產品，全球8成的5G基地台供應商也都是旺宏的客戶，預期今、明年將會是出貨高峰。由於去年第一季為全年最低檔，今年首季業績可望比去年同期成長。

在業績方面，第四季仍為傳統旺季，但因大客戶任天堂提前出貨，因此預期去年第四季整體營收低於第三季；旺宏採用最新的19奈米生產單層式(SLC)NAND Flash已在去年第三季開始小量出貨，看好今年的成長力道。

旺宏看好今年SLC NAND Flash的需求，今年將會有相當大貢獻；今年SLC NAND Flash主要運用在消費性電子產品部分，像是機上盒(STB)等，未來19奈米SLC NAND Flash將會逐步擴及工業等應用領域。

(時報資訊)