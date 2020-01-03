「富南斯」集團以16％保證獲利方式吸金33億元，台北地檢署偵查後，3日將全案依違反《銀行法》起訴，包括藝人夏于喬之父夏世紘在內的核心幹部16人都被提起公訴將於遭下周一移送台北地方法院審理，並對富南斯在逃的台灣地區大老闆白偉宏發布通緝。

屬於集團「第一層」的夏世紘在去年11月初被檢調約談並收押禁見，下周一移審後將重新審酌羈押必要，夏世紘有機會返家過春節。

富南斯集團向公平交易委員會申請多層次傳銷，整個集團也以「小組」方式發展組織，台灣地區的大老闆白偉宏在富南斯集團出金異常在網路曝光後，即先行離開台灣，由白身邊的「第一把交椅」方鈺云總管事務。

夏世紘與方鈺云都屬於富南斯集團的「第一層」，雖然夏的下線團隊規模不及方，但是也算是「軍容壯盛」，同時，也有被害人聲稱，因夏世紘是藝人夏于喬的父視，加上富南斯的說明會還找伍佰、謝金燕、張惠妹等大牌藝人演出，並開出每單位16％的本利攤付條件，因此入金投資。

檢調清查後，發現富南斯吸金的金額高達33億元，依違反《銀行法》等罪起訴夏世紘等16人。

(中時 )