受惠於投資人持續看好營運前景、美中貿易局勢樂觀，以及中國央行擴大經濟激勵措施，周四新年第一個交易日蘋果公司股價勁揚2.28%，首度突破300美元大關，收在每股300.35美元，市值來到1.33兆美元。儘管蘋果去年股價表現已夠令人驚豔，但Loup Ventures分析師仍然看好其今年股價還能再漲100美元，將上看400美元。

蘋果去年股價累計上漲86%，收在293美元，漲幅居「五大尖牙股」（FAANG）之冠，亦稱霸道瓊成分股，表現令人驚豔。而與2019年1月3日創下的低點（142.19美元）相比，目前蘋果股價已上漲逾一倍。

業界盛傳蘋果2020年可能推出5款新iPhone手機，包括下半年推出的5G版iPhone，料將帶動營收顯著成長，以及投資人普遍看好蘋果在音樂、影片串流等服務事業上的獲利前景，使蘋果近來股價表現強勢。

在揮別豐收的去年後，Loup Ventures創辦人暨知名科技產業分析師蒙斯特（Gene Munster）仍然看好蘋果今年股價還能再漲20%，上看350～400美元。他在接受媒體訪問時表示，這個預測是基於兩個因素，其一是基本面，再來就是估值乘數。他表示，以蘋果的本益比來看，其股價與其他科技大廠相比仍屬便宜，若以蘋果的本益比達到臉書目前的水準來估算，蘋果股價將上看400美元。

(時報資訊)