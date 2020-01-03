智慧醫療及連網化帶動醫療顯示器升級需求，近年來全球醫療相關顯示器出貨量年增率維持在5%左右，DIGITIMES Research分析師黃銘章指出，預期2019年可達212萬台，其中，病患監護用顯示器(patient monitoring display)約佔57%，但以銷售金額而言，診斷用顯示器(diagnostic display)比重最高，預估達40%以上。

病患監護器(或稱生物監視器、監護儀)用途主要是掌握病患脈搏、血壓等生理參數，可追蹤病患手術前後及用藥前後的狀況，多採用8~12吋TFT LCD面板，面板規格要求遠低於其他醫療用途顯示器，如手術用顯示器、診斷用顯示器。陸廠邁瑞主攻病患監護器及超音波影像顯示設備，近3年公司營收年成長率維持在20%以上。

另外，手術用顯示器(surgical display)主要供應商為Sony及Barco，隨4K、8K及3D醫療顯示需求興起，更大尺寸、更高解析度及更高顯示規格(如亮度、對比及顯示更深層紅色等功能)的顯示器需求將逐漸揚升。

DIGITIMES Research分析師黃銘章指出，比利時Barco醫療顯示器事業營收逐年增高，產品毛利率亦逐年提升，主因其掌握醫療顯示器大尺寸化、高解析度化及手術室數位化/連網化趨勢。

(時報資訊)