人民幣中間價貶67點 10:532020/01/03 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價3日報6.9681，較上日報6.9614，貶67點或0.1％。 3日中間價較上日下午4時30收報6.9631，跌50點；較上日晚上11時30分報6.9643，跌38點。 在岸人民幣10：12報6.9653，跌10點或0.0144％。離岸人民幣報6.9603，跌41點或0.0589％。 (工商 ) #人民幣 #中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人幣往返7成常態 波動容忍度提升 04:102019/12/30 焦點新聞 人民幣中間價升74個基點 10:262019/12/30 財經 人民幣中間價小幅上揚 2019全年跌1.6％ 11:132019/12/31 財經 中銀：貿易談判影響人幣匯率 波動區間6.75至7.35 12:042019/12/31 財經 中美協議簽署前 人幣收升至近五個月高點 19:012019/12/31 財經 在岸人民幣 去年貶值1.44％ 04:102020/01/01 全球財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 即時 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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