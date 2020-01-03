人民幣兌美元中間價3日報6.9681，較上日報6.9614，貶67點或0.1％。

3日中間價較上日下午4時30收報6.9631，跌50點；較上日晚上11時30分報6.9643，跌38點。

在岸人民幣10：12報6.9653，跌10點或0.0144％。離岸人民幣報6.9603，跌41點或0.0589％。

(工商 )

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