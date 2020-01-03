2日早晨突發的黑鷹失事事件，台灣八位高階軍士官英勇殉職，震驚各界也令人感到分外悲痛。當在野外發生急難事件，或是遭遇山難，哪個方法才是最好的求救方式，讓救難人員能最快速找到你的精準位置呢？台灣蘋果知名社群網站 iPhone4.tw 站長吉米丘以及知名醫生陳志金都藉此時機，期待透過機會教育，協助網友們能夠知道在急難時迅速求助。

根據吉米丘個人 Facebook 以及陳志金醫生的個人 Facebook，當你發生急難事件，要如何自救：

1.請打開 iPhone 中的指南針 App

2.指南針 App 當中會出現你所在地的經緯度座標。這時可透過截圖(有Home鍵的機種請同時按下電源鍵以及Home鍵；沒有Home鍵的機種請同時按下側邊按鍵與音量鍵)，或者按住座標位置，再複製座標位置資訊。

3.透過 LINE 或者其他即時通訊軟體，將你的座標位置或者還有座標位置的截圖分享出去。由於所在位置可能收訊情況不好，建議僅傳送座標位置是最不耗網路流量的方式(相比傳送截圖來說)。

如果打開 iPhone 的指南針 App 並沒有看見座標資訊的話，請透過「設定->隱私權->定位服務->指南針」，設定在「使用App期間」。吉米丘引述爬山專家的說法表示，LINE 也有內建位置資訊分享的功能，但經過編輯試用，當中僅能提供定位位置，並沒有包含座標的資訊。對比來說，傳送精準的座標位置還是最能便利就難人員找到你位置的最佳方法。

而以 Android 手機為例，比較多都是沒有內建指南針 App 的，需要先行在 Google Play 當中下載。下載後，也可同樣透過截圖方式，再利用即時通訊軟體來傳送出去。指南針 App 不一定支援快速複製座標位置的功能。

無論你是否曾遇過緊急需要被救助的情況，將以上傳送座標位置的方式學起來準沒錯。

(中時電子報)