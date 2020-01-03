大陸規模約25兆元（人民幣，下同）的居民存量房貸利率如何「換錨」迎來政策定論。中國人民銀行（大陸央行）近日發布公告，對於居民存量購房貸款利率切換明確了定價方法和重定價週期。

據公告，2020年3月1日起啟動存量浮動利率貸款的定價基準轉換為LPR事宜。金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以LPR為定價基準加點形成（加點可為負值），加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。存量浮動利率貸款定價基準轉換原則上應於2020年8月31日前完成。

人行旗下《金融時報》報導，具體到存量個人住房貸款利率如何轉換？同一筆商業性個人住房貸款，在2020年3月至8月之間任意時點轉換，加點數值應等於原合同最近的執行利率水準與2019年12月發布的相應期限LPR的差值，加點數值在合同剩餘期限內固定不變；借貸雙方可重新約定重定價週期和重定價日，重定價週期最短為一年。

例如，若某筆商業性個人住房貸款原合同期限20年，剩餘期限為8年，原合同約定的利率為5年期以上貸款基準利率上浮10％，現執行利率為4.9％×（1＋10％）=5.39％。2019年12月份發布的5年期以上LPR為4.8％。如果借貸雙方確定在2020年3月30日轉換定價基準，且重定價週期仍為1年，重定價日仍為每年1月1日，那麼加點幅度應為0.59個百分點（5.39％-4.8％=0.59％）。

2020年3月30日至12月31日，執行的利率水準仍是5.39％（4.8％＋0.59％）。在此後的第一個重定價日，即2021年1月1日，按照重新約定的重定價規則，執行的利率將調整為2020年12月份發佈的5年期以上LPR加0.59％，此後每年以此類推。

對居民來說，轉換時點利率水準保持不變，且從轉換時點至此後的第一個重定價日（不含），執行的利率水準應等於原合同最近的執行利率水準。因此，中信證券研究所副所長明明表示，在2020年內，存量房貸的利率實際上不會發生變化；從2021年開始，存量住房貸款利率才將正式與LPR掛鉤。

(旺報 )