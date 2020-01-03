空軍UH-60M黑鷹直升機昨日發生墜毀空難，包括參謀總長沈一鳴在內多位國軍高階將領及軍官罹難。國民黨副主席郝龍斌偕同多位退役將領前往三總簡易靈堂弔唁時表示，政府應該用最高規格、以最有尊嚴的方式來悼念死者，並安慰生還者與他們的家屬。他認為，包括贈勳或是晉階，都是可行的方式，並且要從優撫卹，讓家屬沒有後顧之憂。

郝龍斌強調，從這件事情可以清楚的看到，「軍人祇有國家沒有個人」，更可以看到軍人對國家的貢獻，以及軍人家屬為國家所做的犧牲；一如沈總長夫人所說，她只看得到沈將軍的背影。因此希望社會大眾，特別是政府，一定要重視軍人的權益，維護軍人的尊嚴。

郝龍斌今早偕同多位退役將領以及賴士葆、費鴻泰等立委前往三總簡易靈堂弔唁。他說，昨天空難是非常大的傷亡事件，非常多高階將領傷亡，更是國家的損失。他也高度肯定曹進平中將、劉孝堂少將兩位將軍在身體受傷、心裡受創情況下，臨危不亂，仍指揮救災，郝龍斌說，這樣勇敢的行為，發揮了軍人的本色。

(中時 )