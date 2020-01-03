貝萊德投資日前完成了一份全球規模最大的「財富與幸福感研究調查」報告。貝萊德表示，此次調查重點是探討「財富與幸福感」之間的關係，其結果顯示：台灣人民幸福感只優於兩個國家─義大利及日本。

貝萊德投資此次在全球13個市場訪問了27,000人，當中1,046人來自台灣，是歷年來全球最大規模探討財富與幸福感關係的研究。貝萊德表示，透過此調查，試著分析金錢是否真的能讓人更快樂，並試著瞭解受訪者對金融業所提供的理財建議和意見及想法。

在調查發現「投資有利於改善情緒，可提升各方面的幸福感」。在貝萊德報告顯示，台灣在全球13個市場幸福感並不高，只優於義大利和日本。對於台灣民眾來說，身體健康、足夠財富以及安全感都是幸福的因子，但「金錢對台灣民眾的幸福感影響更大」。

其他亞洲地區的狀況，貝萊德指出，雖然亞太區大部分受訪者認為幸福感與身心健康密切相關，但不同國家或地區受訪者的看法略有差別。在香港及台灣受訪者認為有足夠金錢，過想要的生活叫做幸福；新加坡受訪者則以生活安穩或安枕無憂來描述幸福感。58％的日本受訪者將幸福感定義「活得有趣」，其比例高於其他受訪市場。 此次各地受訪對象集中在教育程度較高及高收入的富有城市人口，非普通民眾，因此，受訪的台灣投資人有76％已開始為退休儲蓄，相較於全球平均63％以及亞太區平均水準69％高。

(工商 )