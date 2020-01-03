大陸金融業對外開放不斷取得新進展。中國財政部2日表示，目前已有富邦華一銀行、東亞銀行（中國）、德意志銀行（中國）等多家外資銀行加入地方政府債券承銷團，財政部將繼續積極穩妥推進政府債券市場對外開放。

刊登在財政部網站的新聞稿指出，財政部積極指導各地財政部門修改完善地方政府債券承銷團組建辦法，放開外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行（統稱外資銀行）加入地方政府債券承銷團的資格限制，按程序吸收外資銀行加入承銷團。

截至目前，已有富邦華一銀行（台資）加入寧波市、重慶市政府債券承銷團，東亞銀行（中國）（韓資）加入天津市、廣東省政府債券承銷團，德意志銀行（中國）（德資）加入青島市政府債券承銷團。

財政部稱，外資銀行加入地方政府債券承銷團，有利於拓寬發行管道，促進地方政府債券投資主體多元化，保障地方政府債券發行工作長期可持續，也有利於擴大政府債券市場對外開放，助推人民幣國際化，提高中國債券市場的國際影響力。

財政部表示，2019年共發行人民幣（下同）43,624億元地方債券，平均發行期限10.3年，年增4.1年，但平均發行利率同比降低42個基點（bp）至3.47％，較國債收益率平均上浮27個bp，不同地區有所分化，個別地區與國債的利差超過60個bp。

2020年第一個工作日，中國史上年度最早地方債啟動發行，當日招標的河南和四川多期地方債，中標利率全部落在指導區間下限，在總發行量不小的情況下，投標倍數均在10倍及以上，最高超過27倍。

(工商 )