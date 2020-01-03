廠商回台製造投資加碼， 商業發展研究院研究發現，此波投資擴張期已達20年來歷次循環最長記錄，力道持續強勁，顯示潛在帶動的景氣，將使今年偏向樂觀更加明朗。此外，近月來的金融市場榮景，台股大盤持續攀高，金融科技、網路銀行與保險，及智慧化金融的快速發展，進一步加溫景氣。

商業發展研究院今（3）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測景氣到今年5月，會以較往昔為慢的速度繼續下降。商業發展研究院景氣循環預測小組分析，這將是循環趨勢於2019年1月開始低於長期趨勢水準以來，連續第17個月的下降，但下降幅度比較過去相對緩和許多。

同時，振奮人心的是，該小組評估，循環趨勢減緩持續中，似有下降趨勢已進入尾聲跡象，主要力道應是來自台商回流帶動民間投資，以及政府不斷地提出景氣激勵措施的作用有關。

商研院CDRI表示，目前下降中的指標，降速均續見減緩，如果想要看見遲滯中的景氣能儘早回升，仍有待總體有效需求的創造，或加快開發新市場的新消費力。

(工商 )