A股兩大指數開盤小漲 11:042020/01/03 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數3日開市報3,089點，升3點或0.12％；10：22報3,088.55點，漲3.35點或0.11％。 深成指開盤報10,666點，升27點或0.26％；現報10,673.35 點，漲34.52 點或0.32％。 創業板指數開盤報1,836點，升4點或0.22％。 各類股個別發展，房產、金融、生物製藥靠穩；水泥跌近1％；石油、食品類股偏軟。 (工商 ) #開盤 #類股 #A股 #兩大指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股漲跌不一，恆指微升 10:182019/12/30 財經 《港股》受陸股上漲帶動，恆指收高0.33％ 16:482019/12/30 財經 逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:022019/12/30 財經 A股早盤持穩 醫藥類股領漲大盤 11:432019/12/31 財經 陸股2020年展望 滬指挑戰3,700點 12:022020/01/01 財經 2020熱錢湧現 A股、港股迎機遇 04:092020/01/02 焦點新聞 《港股》受貿易利多激勵，恆指開紅盤 10:002020/01/02 財經 《韓股》權重股續當提款機，韓股收跌1.02％ 15:572020/01/02 財經 《港股》川普、人行送紅包，恆指收漲1.25％ 16:482020/01/02 財經 陸股兩大指數開高 網紅經濟板塊活躍 10:312020/01/03 財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 即時 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。