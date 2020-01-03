上證指數3日開市報3,089點，升3點或0.12％；10：22報3,088.55點，漲3.35點或0.11％。

深成指開盤報10,666點，升27點或0.26％；現報10,673.35 點，漲34.52 點或0.32％。

創業板指數開盤報1,836點，升4點或0.22％。

各類股個別發展，房產、金融、生物製藥靠穩；水泥跌近1％；石油、食品類股偏軟。

(工商 )